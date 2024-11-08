Erzincan’da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan 78 yaşındaki Kazım Salman, 68 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağlıyor.Yarım asırdan daha fazla süredir boyacılık yaparak 5 çocuk büyüten 78 yaşındaki Kazım Salman’ın 21 torunu bulunuyor. Okuma yazma bilmeyen Salman, 60 yılı aşkın süredir öğrendiği ayakkabı boyacılığı mesleğinde rakip tanımıyor. Mesleğine aşık olduğunu sık sık dile getiren Salman, müşterilerinin de sevdalısı olduğunu söylüyor."Etrafı dağlık, ortası bağlık, ben Erzincanlıyım anam babam" sözleriyle İHA muhabirlerini karşılayan ayakkabı boyacısı Kazım Salman, 68 yıldır sürdürdüğü ayakkabı boyacılığı mesleğini anlattı. Salman, "Karşımda rakip görmem. Kendi rakibim kendimim. Mesleğimin aşığıyım, müşterimin sevdalısıyım. 68 yıldır bu sokakta boyacılık yapıyorum" dedi."60 senelik eşim, hayat arkadaşım, benim sevdam"5 çocuk büyüttüğünü söyleyen Salman, çocuklarının okuduğunu, herkesin bir işi olduğunu, çocuklarının kimseye muhtaçlıklarının olmadığını belirtti. Ailesiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Salman, "Aile birliğimiz düzenlidir. Ben, ailemle çok mutluyum. Ben kendi hanımımla beraber yaşıyorum, hanımımla ben birbirimize arkadaşız, eşiz, dostuz" şeklinde konuştu.Telefonunun ekran resmine eşinin fotoğrafını koyan Salman, "Bu benim eşim, 60 senelik hayat arkadaşım. Aşkımız ilk günkünden daha da ileride. Bu benim sevdam, aşkım benim" ifadelerine yer verdi. Salman, mutlu evliliğin sırrı nedir, sorusunu ise gülerek, "O eşimle benim aramda" şeklinde yanıtladı.Öte yandan gençlerin meslek beğenmemesini eleştiren Salman, "Bu gençler sadece cebindeki parayı düşünüyorlar, hayatta iş beğenmiyorlar. Bu gençler ancak baba parasıyla geçinir, lüks hayat yaşamak isterler. Cepleri dolu olsun, kafelerde olsunlar. İşe geldiği zaman lüks iş olsun, devlet dairesi olsun ama oradan da kaçıyorlar" şeklinde konuştu."Ben mesleğimin aşığıyım, sevdalısıyım" sözlerini yineleyen Salman, "68 yıldır bu sokakta boyacılık yapıyorum ve gururla yapıyorum. Müşteri benim dostumdur, ağabeyimdir, arkadaşımdır. Müşteri benim velinimetimdir. Severek işimi yapıyorum. İşte boyadığım ayakkabı burada" diye konuştu.