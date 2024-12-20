Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yatmayan boz ayılar gece saatlerinde yiyecek bulmak için ilçeye gelmeye devam ediyor.Çöplükte yiyecek arayan boz ayı bu sırada evine gitmek isteyen vatandaşın üzerine bir süre koşması cep telefonu ile görüntülendi.Sarıkamış ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye hemen her akşam gelen boz ayılar çöplerde yiyecek arıyor. Geç saatlerde evine giden vatandaş boz ayının tarafından bir süre kovalanması cep telefonu ile görüntülendi. Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.