Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah Doğal Kaynak Tuzu üretim tesislerini ziyaret etti.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcı Mehmet Emre Canpolat, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci’yle birlikte, Kemah Doğal Kaynak Tuzu üretim tesislerini ziyaret etti.Erzincan’ın coğrafi işaret tescil belgeli Kemah tuzunun üretimi hakkında bilgi alan Hamza Aydoğdu, üretim tesisi işletme sahibi Metin Tanrıkulu ile çalışanlara bereketli bir sezon temenni ederek kolaylıklar diledi.