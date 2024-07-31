Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aydınlatma direklerinin içinden çok miktarda çöp çıktı.İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki aydınlatma direklerinin içerisinden çıkanlar ekipleri şoke etti. Aydınlatma direklerinin onarımını yapan ekipler, alt kısmını söktürdüklerinde içinden yığınla çöp çıktı. Ekipler çöpleri çıkartarak direklerin içini temizledi.Yoldan geçen bazı vatandaşlar da bu manzara karşında şoke olurken bunu yapanlara tepki gösterdi. Vatandaşlar “Bu kadar da olmaz. Hoş görülecek bir durum değil. Bilinçsiz bir toplum olduk. Bu çirkin manzara bizi gerçekten üzdü. Bir daha bu çirkin görüntüler ortaya çıkmaz inşallah” dedi.