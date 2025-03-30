Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde gelenek haline getirilen bayram yemeğinde yüzlerce kişi bir araya geldi.Beldede ikamet eden Vural ailesinin verdiği yemeğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belde haltı, bayram namazı ve mezarlık ziyareti sonrası Vural ailesinin verdiği yemek davetine katıldı. Sabah saatlerinde verilen yemeğe katılan Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Merhamet ve paylaşmak gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, bayrama ulaşmanın heyecanı ve gönüllere verdiği huzuru hep birlikte yaşıyoruz. Başta kıymetli Aydınlar halkı olmak üzere tüm Bitlisli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, huzur ve esenlikler diliyorum" dedi.