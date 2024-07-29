Sarının en güzel tonuyla tarlaları süsleyen ayçiçeği, hasat edilmesiyle birlikte tezgahları süsledi.Hem Erzincan’a hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayan ayçiçeği tezgâhlarda yerini aldı. Erzincan genelinde ayçiçeği hasadı için geri sayım yapılırken kentte ilk hasat Çayırlı ilçesinde yapıldı. Seyyar satıcı Furkan Kaymaz, sezonun ilk çerezlik ayçiçeğinin Çayırlı ilçesinden geldiğini belirtti. Çerezlik ayçiçeğinin fiyatları hakkında bilgilendirme yapan Yılmaz, çerezlik ayçiçeğinin tane olarak satıldığını fiyatların ise ayçiçeğinin büyüklüğüne göre 50 TL ile 100 TL arasında değiştiğini kaydetti. Yılmaz, kent genelinde ayçiçeğine ilginin yoğun olduğunu aktardı.