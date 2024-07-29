Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Erzincanlı 14 kadın çiftçiye Erzurum ilinde teknik gezi düzenlendi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından Erzincan’da yürütülmekte olan Toprağa Düşen İnciler Projesi kapsamında, Erzincan’da çiftçilik yapan 14 kadın çiftçi Erzurum’da teknik geziye götürüldü.Erzincan’da uygulanmakta olan Toprağa Düşen İnciler Projesi, Ümran Hanım-2 tritikale yetiştiriciliğinin Erzincan’da geliştirilmesini amaçlıyor. Tritikale buğday ve çavdarın bileştirilmesi ile elde edilmiş olan, buğdayın verim yüksekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve toprak özellikleri de dahil olmak üzere çevre şartlarına dayanıklılığını birleştiren bir yem bitkisi olarak tanımlanıyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tritikalenin, yüksek verimli dallanma katsayısına sahip yüksek ve sağlam gövdeli kış çeşitlerinin elde edilmesiyle, biyokütlesi ruminantların taze olarak beslenmesinde veya saman veya silaj depolamak için kullanılan çok önemli bir yem bitkisi olduğu belirtiliyor.Hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Erzincan’da tritikale yetiştiriciliğini geliştirmek isteyen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, başlattığı projeyi kadın çiftçilerle yürütüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında daha önceki yıllarda Erzincan’da demonstrasyon çalışmaları başarılı sonuçlanan tritikale bitkisinin yetiştiriciliğinin artırması hedefleniyor. Yürütülen proje kapsamında projeye dahil edilen Erzincanlı 14 kadın çiftçi, Erzurum’da teknik geziye götürüldü. Erzincanlı kadın çiftçiler, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Pasinler ilçesindeki tritikale ekim sahalarında incelemelerde bulundular. Enstitü yetkilileri, kadın çiftçilere tritikalenin hayvancılık sektöründeki önemi ve tritikale yetiştiriciliğine dair bilgiler sundu.Düzenlenen teknik geziden memnun olan kadın çiftçiler, Erzincan’da tritikale yetiştiriciliğinin artırılması için çalışacaklarını söylediler.