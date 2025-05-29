Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında caz Konseri düzenlendi.Avrupa Birliği’nin 75. kuruluş yıl dönümü, Van’da düzenlenen caz konseriyle kutlandı. Türkiye caz sahnesinin önemli isimleri Sibel Köse ve Kamil Erdem’in sahne aldığı konsere, Almanya’dan Mark Alban Lotz (flüt) ve Macaristan’dan Peter Somos (davul) da eşlik etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen konsere AB Türkiye Delegasyonu’ndan üst düzey yetkililer ve çok sayıda müziksever katıldı.Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cengiz Aras, "Bu akşam buraya gelen caz sever herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir ambiyans var. Avrupa Birliği’nin 75. kuruluş yıl dönümü, Van AB Bilgi Merkezi’nin de 20. yıl dönümü. Tüm bu kutlamaları caz konseriyle Van Gölü sahilinde yoğun katılımlı bir programla kutluyoruz. Van AB Bilgi Merkezi her zaman etkili etkinlikler yapıyor. Bugün de ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı katılımcıların yoğunluğu ile görüyoruz. Geceye renk katan usta müzisyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.Yaklaşık 2 saat süren caz konserinde birbirinden güzel eserler sunan Sibel Köse, Kamil Erdem, Mark Alban Lotz ve Peter Somos izleyicilerden büyük alkış aldı.Konser sonunda Van’a gelen caz ekibine çiçek takdim edildi.