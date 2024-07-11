Van Gölü’nde endemik bir tür olan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, av yasağı süresince karaya çekerek boyayıp onarımdan geçirdikleri teknelerini vinç yardımıyla suya indirdi.Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali, havzada 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Van Gölü’nde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağında sona gelindi. Av yasağı sürecinde gölün tuzlu ve sodalı suyundan yıpranan teknelerini karaya çeken balıkçılar ise, bu sürede teknelerinin gerekli tüm bakımlarını yaptı. Balıkçılar, av sezonuna hazır hale getirdikleri teknelerini vinç yardımıyla Van Gölü’ne indirdi.“Sezonda beklentimiz yüksek”İHA muhabirine konuşan Ahmet Çıkla isimli balıkçı, av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinde teknelerini bakım için karaya aldıklarını belirtti. Bakım ve onarımlarını yaptıkları teknelerini av sezonunun başladığı 15 Temmuz’a hazır hale getirdiklerini ifade eden Çıkla, “2 yıl boyunca Van Gölü’nün sodalı ve tuzlu suyunda yıpranan teknelerimizi bakıma alarak yeniden boyadık. 15 Temmuz’da ‘Vira Bismillah’ deyip sezonu başlatacağız. Van Gölü bu yıl iyi bir yağış aldı. Yağışlar akarsuların debilerini de yükseltti. Bu yüzden inci kefalinin üreme sezonu çok iyi geçti. Bu sezonda beklentimiz yüksek” dedi.“Bakım için üç aylık yasak sürecinden faydalanıyoruz”Van Gölü’nde 20 yılı aşkın bir süredir balıkçılık yaptığını dile getiren Hakan Çıkla ise, “Yapılan araştırmalara göre Van Gölü’nün kaldırma kuvveti denizlere göre biraz daha yüksek. Sodalı olduğu için boyayı kabartma özelliği var. Birçok boya çeşidini denedik, en fazla iki yıl götürüyor. İki yılın sonunda tekrar boyanması lazım. Bakım için üç aylık yasak sürecinden faydalanıyoruz. Yağmur ve kar yağışından dolayı su debisi 40-50 santimetre civarında yükseldi. Bu yüzden bereketli bir sezon bekliyoruz” diye konuştu.