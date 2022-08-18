Av sezonu açılıyor   

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da av sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor.

Av sezonunun yaklaşmasıyla beraber Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirledi. Buna göre avlanmanın tüm bölgelerde 20 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceği ve yaban domuzu avının ilave olarak salı günü de olabileceği ifade edildi.

Öte yandan avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği bildirildi.