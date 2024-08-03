Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) geri dönüşümden elde edilen malzemeler öğrencilerin elinde birer sanat eserine dönüştürülüyor.Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, biyomateryaller ile gerçekleştirilen atölye çalışmasında günlük hayatın bir parçası olan çay posası, zerdeçal, jelatin, spirulina tozu, hibiskus çayı, mavi kelebek çayı, pancar, aktif kömür ve geri dönüşümden elde edilen toner gibi malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.“Amacımız çeşitli renkler ve forumlar elde etmekti”Fakülte binasında gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgiler veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döndü Tülay Özkul, “Yaklaşık 20 öğrenci iki akademisyen ve peyzaj mimarı sanatçı Rozelin Akgün ile atölye çalışmalarında çay posası, zerdeçal, spirulina tozu, hibiskus çayı, mavi kelebek çayı gibi çeşitli maddelerden biyomateryaller üretimi yapıldı elde edilen ürünler içinde birde sergi düzenledik. Amacımız doğanın gücünden faydalanarak çeşitli renkler ve formlar elde etmekti. Öğrenciler bu kapsamda ilk olarak seminere katılarak biyomateryallerin ne olduğunu öğrendi ardından düzenlenen atölye çalışmalarından pişirmeler yaparak ve boş kartuşlardaki renkleri değerlendirerek tonlamaları öğrendiler” dedi.“Üretimlerin bir bölümü üç boyutlu şeklinde gerçekleştirildi”Malzemelerin elde edilmesi için belirli bir pişirim sürecinin takip edildiğini ifade eden Özkul, "Pişirme sürecinde yaklaşık 14 ocak içerisinde jelatin bazlı malzemeler beraber çalışmalar yürütüldü. Öğrenci istediği tonu elde etmek için çeşitli çay ve malzemelerden faydalandı bunların içerisinde atık malzemelerde vardı. Malzemeler kullanılarak tonlamalar elde edildi. Çalışmaların bir kısmı üç boyutlu bir kısmı ise yüzeysel şeklinde gerçekleşti" diye konuştu.