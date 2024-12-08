Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılının ilk 11 ayında, bin 276’sı yangın olmak üzere toplamda bin 556 olaya müdahale etti.Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yıl genelinde artan yangınlara müdahale etmek için hazırda beklemeye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kent genelinde özellikle yazın ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale de bulunuyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ise yerini ev ve baca yangınlarına bıraktı. 2024 yılının ilk 11 ayında bin 276 yangına giden ekipler, 127 trafik kazası, 669 insan kurtarma ve 484 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirerek toplamda bin 556 olaya müdahale etti.2024 yılının 11 ayında müdahale ettikleri yangın sayısının bin 276 olduğunu belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, “127 trafik kazası, 669 insan kurtarma yapmışız. Kurtarma olayları araçlarda sıkışanlar, göçük altında çıkarmalar ve intihar etmek isteyenleri kurtardığımız rakamlardır. 484 hayvan kurtarmışız. Toplam olarak 11 ayda bin 556 olaya müdahale etmişiz. Her mevsimin şartlarına göre, yangınlar oluyor. Yazın özellikle arazi yangınları, bahçe ve orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımızın bu konudaki eksiklik ve yanlışlarından dolayı yangınlar çıkıyor. Elazığ’da 6 Haziran tarihinde kuvvetli rüzgardan dolayı 70’in üzerinde yangına müdahale ettik. Sağa sola rastgele atılan cam şileler ve sigara izmaritleri yangınları yoğun bir şekilde yaşanmasına sebep oldu. Kışın da baca, odunluk, ev, çatı yangınları oluyor. Özellikle çatılar bu bölgede depo olarak kullanılıyor. Ondan dolayı da bir olay çıkıyor. Yıllık bazda 100’ün üzerinde çatı yangınlarına müdahale ediyoruz. Çatı yangınlarındaki en büyük sıkıntılardan birisi de bitişik çatıların olmasıdır. Çatı yangınlarında diğer çatılara sıçramasın diye müdahale ederken vatandaş bize müdahale ediyor. Halbuki yangınların bir söndürme tekniği var. Biz bu söndürme tekniklerini uygulayarak vatandaşı en az zararla kurtarmanın çaresine bakıyoruz” dedi.‘Bölgenin en iyi itfaiyelerinden birisiyiz’Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bölgenin en iyi ekiplerinden biri olduğunu dile getiren Müdür Başgün, “Türkiye’de sayılı itfaiyelerden birisidir. Türkiye’de 6 ilde 60 metre ve üzerinde kurtarma yapan itfaiye aracı vardır bunlardan birisi de Elazığ’dadır. Ekiplerimiz, depremlerde son derece teknik çalışmalarla enkaz altında kalan vatandaşlarımız canlı bir şekilde kurtardık. Bunlar için de araç ve gereç lazımdı. Bu ekipmanların hepsi Elazığ itfaiyesinde mümkündür. Personelimiz eğitimlidir. Eğitimlerimiz sürekli devam eder. Teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Elazığ itfaiyesi olarak bölgenin en iyi itfaiyelerinden birisiyiz” ifadelerini kullandı.