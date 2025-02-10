Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek üniversite bünyesinde gerçekleştirilen akademik ve bilimsel çalışmaları yerinde inceledi.Ziyaret kapsamında; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelen heyet, iki köklü üniversite arasında geliştirilebilecek iş birliği alanları üzerine fikir alışverişinde bulundu.Üniversiteler arası akademik iş birliklerini güçlendirmek, ülke yükseköğretimine katkı sunmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla gerçekleşen ziyarette; Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Ernas ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ümmet Artuç yer aldı. Atatürk Üniversitesinden ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Rektör Danışmanı ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar da ziyaret kapsamında hazır bulundu."İki Köklü Üniversitenin Güç Birliği Ülkemize Katkı Sunacaktır"Atatürk Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, üniversiteler arası akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yükseköğretime yönelik yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel gelişmelerin en önemli unsurunun güçlü ortaklıklar kurmak olduğunu belirterek, "Ankara Üniversitesi gibi köklü bir kurumla bilimsel ve akademik bağlarımızı kuvvetlendirmek, her iki üniversitenin de ulusal ve uluslararası arenadaki etkisini artıracaktır. Özellikle sağlık ve teknoloji alanında öncü olan üniversitelerimizin güçlerini birleştirmesi, ülkemizin bilimsel ilerleyişine ivme kazandıracaktır" dedi.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Atatürk Üniversitesinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, üniversitenin akademik birikiminden ve bilimsel altyapısından faydalanmak istediklerini dile getirdi. Yakın zamanda hizmete başlayan Ankara Üniversitesi Bütünleşik Araştırma Merkezinin (BÜTAM) etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için Atatürk Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Ünüvar, özellikle Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerle ortak çalışmalar yürütmek istediklerini kaydetti.DAYTAM: Uluslararası Standartlarda Araştırma ve AnalizZiyaret kapsamında heyet, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (DAYTAM) inceleyerek merkezin sunduğu bilimsel ve teknolojik hizmetler hakkında bilgi aldı. Rektör Hacımüftüoğlu, DAYTAM’ın sahip olduğu gelişmiş laboratuvar altyapısının sadece akademik araştırmalar için değil, sanayi ve özel sektör için de önemli bir kaynak sunduğunu belirtti. OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) uygunluk beyanına sahip olan DAYTAM’ın, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir konumda bulunduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, merkezin gıda, kimya, biyoteknoloji, farmasötik araştırmalar ve ileri malzeme teknolojileri alanlarında sunduğu analiz hizmetlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi: Akademisyenler İçin Stratejik Destek MekanizmasıHeyet, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini ziyaret ederek, Atatürk Üniversitesinin proje kültürü ve akademik fon kaynaklarının etkin kullanımı konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Atatürk Üniversitesinin, ulusal ve uluslararası fonlardan akademisyenlerin yararlanmasını teşvik eden bir sistem kurduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin proje hazırlama süreçlerine bilimsel ve teknik destek sunduklarını, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak bilimsel projelerin etkinliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.Büyük Veri Yönetim Ofisi: Üniversitenin Dijital Dönüşümüne Öncülük EdiyorHeyetin bir diğer durağı, Atatürk Üniversitesi Büyük Veri Yönetim Ofisi oldu. Atatürk Üniversitesi Büyük Veri Yönetim Ofisi, akademik ve idari süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendirmek, kurumsal kaliteyi artırmak ve üniversitenin uluslararası sıralamalardaki yerini iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, büyük veri teknolojilerinin üniversitenin dijital dönüşümüne stratejik katkılar sunduğunu vurgulayarak, bu alandaki projelerin akademik araştırmalara yön verdiğini belirtti. Üniversitenin geniş veri havuzunu anlamlı bilgilere dönüştürmeyi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda projeler geliştirmeyi ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlayan ofis, Atatürk Üniversitesinin bilim ve teknoloji odaklı vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Akademik Potansiyelin GüçlendirilmesiSon olarak Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimini ziyaret eden heyete, üniversitenin Ar-Ge potansiyelinin artırılması, uluslararası ortak projelerin geliştirilmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi gibi konular hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, üniversitenin Ar-Ge kapasitesini artırarak akademik potansiyelin güçlendirilmesine önemli katkılar sunuyor. Heyetin ziyareti sırasında, araştırma fonlarının etkin yönetimi, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının desteklenmesi ve uluslararası projelere katılım gibi konular ele alındı. BAP Koordinasyon Birimi, yüksek katma değerli araştırmacı sayısını artırmayı, ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi, sanayi ile ortak projeler geliştirerek ekonomik katkı sağlamayı ve akademisyenlerin bilimsel kariyerlerini desteklemeyi amaçlıyor.Türkiye’nin İki Öncü Üniversitesi Bilimsel Dayanışmayı GüçlendiriyorAtatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iki köklü üniversitenin bilimsel üretimde ortak adımlar atma kararlılığını gözler önüne serdi. Ziyaret kapsamında, heyet Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezleri, laboratuvarları ve akademik birimlerini gezerek yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Üniversiteler arası bilimsel iş birlikleri, ortak projelerin hayata geçirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konular ele alındı.Ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ankara Üniversitesi ile yürütülecek ortak çalışmaların ülke yükseköğretimine ve bilimsel üretime büyük katkılar sağlayacağını belirtti. İki üniversitenin bilgi ve tecrübelerini birleştirerek daha güçlü akademik projelere imza atacağını vurgulayan Hacımüftüoğlu, bu birlikteliğin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Atatürk Üniversitesi ile gerçekleştirilecek ortak projelerin bilim dünyasına değerli kazanımlar sunacağını, iki kurum arasındaki akademik dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini dile getirdi. Eğitim ve araştırma alanında sürdürülebilir iş birlikleri kurmanın, ülkenin bilimsel gelişimine katkı sunacağını vurgulayan Ünüvar, gelecekte daha geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.Ziyaret, heyetin Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki bilimsel ve akademik merkezlerde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından sona erdi.