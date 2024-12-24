Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak ve özellikle kalite ve akreditasyon süreçlerini incelemek amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret etti.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölge için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, “Üniversite kuran üniversite” misyonuyla çevre üniversitelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacımüftüoğlu, ortak akıl ve tecrübe paylaşımıyla akademik ve idari süreçlerin güçleneceğini belirtti.Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikiminden faydalanmak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.Ziyaret kapsamında, Kars heyeti; Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, akreditasyon süreçleri ve kalite yönetimi konularında kapsamlı bilgi aldı. Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, üniversite ve program akreditasyonunun önemi, bu sürece nasıl başlanması gerektiği ve hangi adımların atılması gerektiği üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.Tüm gün boyunca gerçekleşen eğitim kapsamında heyet, Atatürk Üniversitesinin akreditasyon süreçlerindeki başarı hikayelerini ilgiyle dinlerken, toplantıya baştan sona katılım sağlayarak sürece olan ilgilerini ortaya koydu. Kars Kafkas Üniversitesinin bu ziyaret sonrasında akreditasyon çalışmalarına hız vereceği ve Atatürk Üniversitesinin rehberliğinde bu süreçleri planlayacağı belirtildi.Ziyaretin sonunda, Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür ederek üniversiteden memnuniyetle ayrıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Bilal Yılmaz’ı, Kafkas Üniversitesinde tüm akademik personele yönelik bir konferans vermek üzere davet ettiler.Atatürk Üniversitesi ve Kars Kafkas Üniversitesi arasındaki bu iş birliğinin, bölgesel yükseköğretim kurumlarının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.