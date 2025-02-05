Donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara olan katkısını artırarak devam ediyor.Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesinin iki önemli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve teknolojik problemlerin çözülmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun projeleri destekleyen TÜBİTAK 1001 Programı, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Güzeldir’in "Pld Tekniği ile Seryum Oksit Tek Kristal İnce Filmlerin Büyütülmesi, İnce Film Transistör Fabrikasyonu ve Testleri" adlı projesi ve yine Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar’ın "Doymuş Benzenoid Heterohalkalı Bileşiklerin İzosiyanürik Asitler Ile Regioselektif Yükseltgenmesi ve Halojenlenmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi.Projeleri desteklenen akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, Güzeldir ve Uçar’ın başarılarını kutladı.Rektör Hacımüftüoğlu: "Desteklenen Projeler, Üniversitemizin Yenilikçi Yaklaşımının Güçlü Bir Kanıtıdır"Prof. Dr. Betül Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar ise daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret ederek elde edilen başarı ve sevinçlerini paylaştılar. Projeleri desteklenen akademisyenleri makamında ağırlayan Rektör Hacımüftüoğlu, projelerin Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesinin ve bilimsel yenilikçilik yaklaşımının güçlü bir kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.Atatürk Üniversitesi olarak bu projelerin üniversitedeki araştırma kültürünü daha da ileriye taşıyacağına ve bilimsel çalışmaların görünürlüğünü artıracağına inandıklarını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında projeleri desteklenen Prof. Dr. Betül Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar’ı tebrik eder, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Üniversitemiz, bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan projelere imza atmalarını teşvik etmekte ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.