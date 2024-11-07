Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay’ın eğitimci personellerinin katılımlarıyla madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirme amaçlı Narkogençlik adlı eğitim semineri düzenlendi.Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, son yılların vebası niteliğinde olan ve gençleri derinden yaralayarak geleceklerini karanlığa sürükleyen en önemli toplumsal problemlerinden biri olan uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında sosyal farkındalık oluşturmak için bir araya gelindiğini belirtti. Prof. Dr. Yazıcı: “Gençlerimizi bu alanda bilinçlendirebilmek ve sorumluluk bilincine sahip olabilmelerini sağlayacak çalışmaları Spor Bilimleri Fakültesi olarak paydaş kurumlarımız olan İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay kuruluşu ile düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Böylesine önemli bir amaca hizmet edecek olan eğitim seminerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.“Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin Bir Kereden Çok Şey Olur”Programda öğrencilere seslenen İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay eğitimcileri, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkilerini örnekler vererek anlattı. İlk olarak uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında öğrencileri bilgilendiren eğitimciler şunları aktardı: “Uyuşturucu madde kullanımına neden başlanılıyor? Merak, özenme, psikolojik bunalım ve kullananların baskılayıcı söz ve tavırları sebebiyle olabilir. Çözümleri ise tedavi merkezlerinde psikolojik fiziksel destek almaktır, aynı zamanda araştırmalar spor yapmanın da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Vücudumuza nasıl bir zararı var? Uyuşturucu madde kullanımında ilk olarak dış görünüşünüze zarar verir hızlı, sağlıksız bir şekilde kilo verirsiniz sonrasında gözlerinizin altında geçmeyen morluklar, açık yaralar, diş çürümesi, terleme, titreme ve bunlar gibi birçok olumsuz etkiye vücudunuz maruz kalır. Biz narkotik maddeleri, merkezi sinir sistemini uyuşturanlar, merkezi sinir sistemini uyaranlar ve hayal gösterenler olarak üç ana gruba ayırıyoruz” ifadelerini kullandılar.“Biz Farkında Olmadan Uyuşturucu Madde Güzellemesi Yapılıyor”Film, müzik, dizi ve sosyal platformlar aracılığı ile uyuşturucu madde güzellemesi yapıldığını belirten eğitmenler bunun nedeni olarak da şunları söyledi: “Çünkü savaş artık silahla, topla, tüfekle olmuyor sizi çürüterek ve sizin yetiştireceğiniz nesli de çürütmek istiyorlar. Madde kullanan birisinin çevresi de birer potansiyel kullanıcıdır. Bu suçun oldukça geniş etki alanı vardır. Bunun yanında terör örgütlerinin finans kaynağını uyuşturucu madde oluşturuyor. Bu ve birçok sebeple uyuşturucu suçuyla mücadele etmek toplumumuz ve siz gençlerimiz için oldukça önemlidir. Uyuşturucu madde kullanan kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır. Hapis cezası almasa dahi ömrü boyunca devlet kurumlarında görev yapamaz ve hayatının her alanında bu durum önüne engel olarak çıkar. Uyuşturucu madde ihbarını İçişleri Bakanlığının geliştirdiği ‘uyuma’ adlı uygulamadan yapabilirsiniz. İhbar için kişisel bilgi paylaşımı istenmiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.Eğitim semineri; Dekan Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı tarafından eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.