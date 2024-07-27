Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu” protokol törenine katılarak iş birliği mutabakatını imzaladı.Erzurum’da, 1. Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan Yavuz Tekstil bünyesinde başlayacak kurs için gerçekleştirilen protokol törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, Yavuz Tekstil Genel Müdürü Alaattin Torunoğlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ile kursiyerler katıldı.Protokol kapsamında, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek.İş birliği anlaşması kapsamında, meslek sahibi olmayan veya iş tecrübesi bulunmayan kişilerin teorik ve pratik eğitimler ile nitelikli işgücüne dönüştürülmesi ve işgücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin en az yüzde 70’i, eğitim süresinin en az 3 katı kadar tekstil firması tarafından istihdam edilecek.Rektör Çomaklı: “Topluma Fayda Sağlayacak Şekilde Çalışmalarımızı Gerçekleştiriyoruz”Konuyla ilgili değerlendirmede bulunmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve geldikleri ilk günden itibaren topluma fayda sağlayacak şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Üniversitesi olarak yürütmekte olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile 2016 yılından itibaren çalışmalarımızın merkezine toplumsal katkıyı koymaktayız. Toplumun önemli bir parçası olarak gördüğümüz kamu ve iş dünyası ile ilişkileri ve iş birliklerini geliştirmek, daima projemizin temel amaçlarından biri olmuştur. Bu kapsamda Üniversite, kamu ve iş dünyası işbirliği bağlamında çok sayıda başarılı işbirlikleri gerçekleştirdik.”“Yüzü Topluma Dönük Birimlerimizin Çalışmalarını Destekliyoruz”Kuruşuluşundan bu yana yüzlerce girişimciye ev sahipliği yapan ATA Teknokent’in bünyesinde 35’i akademisyen firması olmak üzere toplamda 132 firmanın aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Rektör Çomaklı: “Akademik bilgiyi değere dönüştürme noktasında yüzü topluma dönük birimlerimizin çalışmalarını oldukça önemsiyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Bu doğrultuda özellikle 2018 yılından itibaren Ar-Ge süreçleri biten ve ürünlerini ticarileşme evresine ulaştıran girişimci/firmalar 2024 yılına kadar toplamda 933 milyon TL civarında yurt içi, 12 Milyon USD civarında ise yurt dışı satış gerçekleştirdi” dedi.“Kurs Sonunda Istihdama Katkı Sağlanacak”Atatürk Üniversitesi olarak iç paydaşlar kadar dış paydaşlarla da iletişim halinde olduklarını ve toplumsal refaha katkı sunacak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı: “Ata Teknokent, faaliyet süresince Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında 350 civarında Akademik Danışmanlık, Kontratlı Ar-Ge Projesi ve Uluslararası Ar-Ge Projesi’nin gerçekleştirilmesine ön ayak olmuştur. Bu kapsamda İş Pozitif çalışmaları da üniversitemiz için çok değerlidir. Söz konusu çalışmaların içerinde Üniversite olarak bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu da ayrıca söylemek isterim. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yavuz Tekstil Limitet Şirketine iş birliklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Mesleki eğitimim kapsamında 100 kadın bursiyerin eğitilmesi ve kurs sonunda istihdam sağlanacak bu girişimin tüm taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.Başkan Sekmen: “Büyükşehir Belediyesi Olarak Yatırımcılarımızın Daima Yanındayız”Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediyecilik faaliyetlerinin yanında Erzurum’a yatırımcı çekmek için de girişimlerde bulunduklarını ve bu sayede önemli firmaları Erzurum’da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek Erzurum’u tercih eden yatırımcılara minnettar olduklarını ifade etti. Yeni kurulacak 2. Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte Erzurum’un önemli bir konuma geleceğini vurgulayan Başkan Sekmen, birçok markanın fabrikasının Erzurum’a geleceğine işaret ederek bu sayede işsizliğin önemli oranda azalacağını ve şehrin ekonomik ekosisteminin hareket kazanacağını dile getirdi. Başkan Sekmen ayrıca şunları aktardı: "Şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına değer katan her yatırımcının başımızın üstünde yeri var. Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanlarındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için her zaman olduğu gibi bundan sonrada çaba göstermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız eğitim protokolünün bütün taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Protokol töreni, ortak çalışma alanlarını içeren maddelerin yer aldığı iş birliği protokolünün imzalanması ve kursiyerler ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.