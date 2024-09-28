Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına "Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı ile merhaba diyor. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan program, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kampüs yaşamına daha hızlı adapte olmalarını amaçlıyor.Erzurum’un sosyal ve kültürel hayatından öğrenci ilişkilerine, kariyer planlamasından sosyal medyanın doğru kullanımına kadar pek çok farklı konu başlığında bilgilendirme sunumlarının yapılacağı etkinliklerde, yeni öğrencilerin üniversite yaşamını yakından tanımaları hedefleniyor. Oryantasyon programının açılışı 30 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00’de Garaj Okuma Salonu önünde gerçekleşecek. Açılış etkinliklerinde mehteran takımı, DJ performansı ve mini konser yer alacak. Program, 2 Ekim 2024 tarihinde halk oyunu gösterileri ve müzik etkinliklerinin ardından Tabya Gezileri ile sona erecek.Rektör Hacımüftüoğlu: “Oryantasyon Programımız, Öğrencilerimizin Eğitim Hayatlarına Güçlü Bir Başlangıç Yapmalarını Sağlayacak”Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, oryantasyon programıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Üniversitemize bu yıl katılan tüm öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Yeni akademik yılın hepimiz için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Oryantasyon programımız, öğrencilerimizin üniversitemizi ve Erzurum’u daha iyi tanımalarını, eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacak önemli bir adımdır. Öğrencilerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri için gerekli tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kültürel ve sosyal etkinliklerle de onları hem akademik hem de kişisel anlamda desteklemeyi sürdüreceğiz.”Atatürk Üniversitesi ailesinin, yeni öğrencilerine sıcak bir karşılama yaparak, akademik ve sosyal hayatlarına en iyi şekilde başlamalarına destek olmayı hedeflediğini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu; program kapsamında ayrıca değişim programları, zaman yönetimi, kariyer planlama gibi konularda bilgilendirme toplantılarının düzenleneceğini ve özellikle yeni öğrencilerim, Erzurum’un tarihi ve kültürel değerleriyle de tanışma fırsatı bulacakları Tabya Gezileri ile şehri daha da yakından tanıyacaklarını sözlerine ekledi.