Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Atatürk Üniversitesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun da katıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başladı. Devlet erkânının katılımıyla gerçekleşen programda saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtına Çelenk SunulduAynı anda, Atatürk Üniversitesinde Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtında da bir anma töreni düzenlendi. Törene, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz’ın, anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.10 Kasım Anma Programı Kültür Merkezinde Devam EttiTörenlerin ardından, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına ise çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi, Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirlerin okunması ve türkülerin seslendirilmesiyle etkinlik sona erdi.Rektör Hacımüftüoğlu: "Adımızdan Aldığımız Güçle, Geleceğe Doğru Emin Adımlarla Yürümeye Devam Ediyoruz"Günün anlam ve önemine yönelik bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türk milletinin değil, tüm insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin banisi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve dünya çapında bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatını sadece milletine değil, tüm insanlığa adayan, ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretiyle çalışan bir kahramandır. Bugün bizler de, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, bilimsel araştırmalar yapıyor, eğitimde ve kültürde ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi.“Muasır Medeniyetler Seviyesinin Üzerine Çıkma Hedefi Doğrultusunda, Bilimsel Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”“Atatürk Üniversitesi olarak ismimizi, Cumhuriyetimizin kurucusundan aldık. Bu isim, yalnızca bir üniversitenin adı değil, aynı zamanda sorumluluğumuzu, gücümüzü ve idealimizi simgeliyor. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, azimle, kararlılıkla ve bilimin ışığında yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversitemiz, geleceğimizin teminatı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirme sorumluluğunu, hem geçmişinden hem de adından aldığı güçle yerine getirmeye devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.Anma programı, öğrenciler tarafından yapılan Atatürk Temalı resimlerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.