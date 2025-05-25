Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı Bahar Şenliği ile öğrencilerine unutulmaz üç gün yaşatmaya hazırlanıyor.26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler, üniversite kampüsü Rektörlük arkası şenlik alanında gerçekleşecek. Spor gösterilerinden müzik performanslarına kadar dopdolu bir programla katılımcıların karşısına çıkacak olan Bahar Şenliği hem öğrencilerin hem de akademik personelin büyük ilgisini çekiyor.Şenlik programı, her gün saat 14.00’te başlayacak olan spor gösterileri ve çeşitli oyunlarla açılış yapacak. Ardından sırasıyla yerel sanatçılar, halk oyunları ekipleri ve ünlü müzik grupları sahne alacak. İlk gün olan 26 Mayıs Pazartesi günü, Doğan Şayır’ın "The Pop Music" performansı, Mahmut Kıvanç’ın "Yedi Bölge Oyun Havaları" gösterisi ve akşamın yıldızı KOLPA grubu ile coşku doruğa ulaşacak. Gecenin kapanışı ise DJ Batu’nun enerjik performansıyla yapılacak.27 Mayıs Salı günü Türkü Dinletisi ile başlayacak olan etkinlikler, Özge Biroğlu ve İKİLEM konserleriyle devam edecek. Günün sonunda ise DJ Muhammet Deren, şenlik alanında müzik ziyafeti verecek.Şenliğin son günü olan 28 Mayıs Çarşamba ise Grup Metronom, Barçın Kılıç ve MAVI GRİ sahne alacak. Kapanışta ise DJ Levent Önal ile müzik dolu bir final yapılacak.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bahar şenlikleri, üniversitemizin sosyal yönünü pekiştiren, öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayan çok önemli bir organizasyon. Bu yıl da öğrencilerimizin ders yoğunluğunu bir nebze de olsa hafifletmek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla dopdolu bir program hazırladık. Kültürel etkinliklerin akademik başarıya katkı sağladığına yürekten inanıyorum. Tüm öğrenci ve personelimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum."Şenlik boyunca çeşitli stantlar, atölyeler ve yiyecek-içecek alanları da katılımcılara hizmet verecek. Atatürk Üniversitesi, gelenekselleşen Bahar Şenliği ile bu yıl da kampüs yaşamına renk katmaya kararlı görünüyor.