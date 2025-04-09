Atatürk Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Tarihçiliği: Güncel Meseleler ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen yaklaşık 100 bilim insanının katılım sağladığı çalıştayın açılışında konuşan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, kendisinin de mensubu olmaktan gurur duyduğu Atatürk Üniversitesi ile ortak bir bilimsel projede yer almaktan ve iki ülke arasındaki köklü geçmişe katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi."Biz tarihçiler için tarihi yazarken temel hareket noktamız kendi milli kaynaklarımız ve milli tarih bakış açımız olmalıdır" diyen Prof. Dr. Ceylan şu ifadeleri kullandı:"Her Türk genci tarih öğrenirken Göktürk yazıtlarını mutlaka okumalıdır. Yazıtlar geçmişten geleceğe bize çok büyük bir tarih dersi verir. Tıpkı Ziya Paşa’nın dediği gibi tarih en büyük müellimdir. Hiç kimse onun rahle-i tedrisinden müstağni olamaz diyerek tarihin her zaman en büyük öğretici ve öğretmen olduğunu vurgulanmaktadır. Bugün birbirinde değerli hocalarımızın sunacağı bilimsel veriler geleceğe ışık tutacak siz genç bilim insanlarının ve öğrencilerimizi yolunu aydınlatacaktır. Bu vesile ile çalıştaya destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na çalıştay düzenleme kuruluna, bütün katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi."Atatürk Üniversitesi, Şehrine, Bölgesine ve Ülkesine 70 Yıllık Akademik Tecrübesiyle Bilgi ve Birikim Katıyor""Kendi tarihimizi gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak adına yapılan bu değerli çalışmalar, Üniversitemiz başta olmak üzere üniversiteler tarafından çeşitli etkinliklere kutlanmakta ve geleceğe yol göstermektedir" sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin, şehrine, bölgesine ve ülkesine 70 yıllık akademik tecrübesiyle bilgi ve birikim kattığını söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu, "Amacımız siz değerli tarihçi hocalarımızın yürüttükleri çalışmalardan feyz alarak geleceği yakalamak ve gelecek kuşaklara doğru bilgi, üretim modelleri, yeni anlayış ve kavramları aktarmaktır. Bu anlamda eğitim, araştırma ve topluma katkı gibi kategorik kodlar ve algoritmalarla tanımlayabileceğimiz alanlardaki en büyük gayemiz Türkiye ve dünyada yükseköğretim alanında çığır açmak ve yeni ufuklara yelken açmaktır. Bütün bu unsurları stratejik hedeflerimiz çerçevesinde planlarken ana hareket noktamız kendi tarihimizden aldığımız ilham ve tarihi kişiliklerimizdir. Hamdolsun 5 bin yıllık Türk tarihi kahramanlarla ve tarihsel şahsiyetlerle doludur. Yapmamız gereken tek şey onların tecrübelerinden yola çıkarak çalışmak, üretmek ve başarmaktır. Bugün burada Üniversite olarak yeni bir şeyi daha başarıyoruz. Türk tarihçiliğinde günümüzde karşılaşılan sorunlar ve getirilecek olan yeni çözüm önerileri ile farklı bakış açıları ortaya çıkacak ve bilginin özleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu vesileyle böylesine anlamlı bir günde birbirinden değerli tarihçilerimizi bir araya getiren Çalıştay Düzenleme Kuruluna ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Alpaslan Ceylan adına hazırlanan armağan kitabının takdimi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından yapıldı.Çalıştayın ilk sunumunu, Eski Türk Tarihinin Yazılması Sırasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar Hakkında başlıklı sunumu ile Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Neslihan Durak, Türk Tarihçiliğinde Terminolojiye Dair Meseleler, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, 21. Yüzyılda Türk Tarihçiliği: Sorunlar Gelecek ve Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Hasan Bahar, Transavrasya Dilleri Kuramı ve Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu ise Eski Çağ Türk Sanatında Kronoloji, Yöntem ve Koruma Soruları başlıklı sunumlarını yaptılar.Çalıştay alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla gün boyunca devam etti.