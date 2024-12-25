Dünyanın saygın üniversitelerinin çevre ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric platformu, 2024 yılı sıralamasını açıkladı. Çevre bilincini artırmayı ve uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi hedefleyen platform, bu yıl dünya çapında 1500 üniversitenin başvurusunu değerlendirerek sıralamalarını belirledi.Bu sonucun ardından Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ve hedefe yönelik atmış olduğu adımlar neticesinde Yeşil Üniversite belgesini, UI GreenMetric platformu tarafından teslim aldı.Atatürk Üniversitesi, 2024 yılı sıralamasında geçtiğimiz yıla oranla %5’lik bir ilerleme kaydederek dünya genelinde 246. sıraya yükseldi. Bu başarıyla, ilk %16’lık dilimde yer alan üniversite, Türkiye’den katılım sağlayan 120 üniversite arasında ise 19. sıraya yerleşerek ilk %15’lik dilimde yer alma başarısını gösterdi.GreenMetric sıralamaları; yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, sürdürülebilir atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma gibi altı temel kategoride üniversitelerin sürdürülebilirlik politikalarını değerlendiriyor. Atatürk Üniversitesinin bu kategorilerde elde ettiği puanlar, çevre dostu ve sürdürülebilir projeler konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.“Amacımız, Sürdürülebilirlik Konusundaki Farkındalığı Artırmak”Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz, çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeleriyle ulusal ve uluslararası arenada fark oluşturmaya devam ediyor. 2024 yılı GreenMetric sıralamasında elde ettiğimiz başarı, bu konudaki azimli çalışmalarımızın bir yansımasıdır. Amacımız, yalnızca sıralamada yükselmek değil, aynı zamanda bölgemizde ve dünyada sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaktır. Üniversite olarak, ‘Yeşil Üniversite’ hedeflerimizi, şehircilik projelerine entegre ederek güçlü bir bilim temelli politika yürütmekteyiz. Bu doğrultuda, tüm bileşenlerimizle birlikte İlk 100 üniversite arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.”Prof. Dr. Ceylan: “Adımlarımızı Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Atıyoruz”Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan: “ Bu yıl “Yeşil bir Dünya İçin Dayanışma İçinde” mottosuyla Azerbaycan’ın BAKÜ kentinde 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen COP-29 İklim Değişikliği Konferansında; İklim değişikliğine karşı alınacak küresel önlemleri tartışmak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmak ve 2015 Paris Anlaşması’nın taahhütlerini daha ileri taşımak amacıyla bir araya gelen devletler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları hayli yoğun bir müzakere süreci yürütmüştür. Küresel sıcaklık artışını 1,5C ile sınırlama hedefi doğrultusunda, ne yazık ki ülkelerin mevcut taahhütlerinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Türkiye, 2053 Net Sıfır Hedefi ve “yeşil şehircilik projeleriyle” küresel iklim eylemine katkısını artırmış ve bölgesel bir lider olarak ön plana çıkmıştır. Bu süreçte, güçlü uluslararası iş birliği ve bilim temelli politikaların hayata geçirilmesinin yanı sıra hedeflere ulaşılabilmesi adına, GreenMetrik’in “Yeşil Üniversite” hedefleriyle senkronize bir şekilde yeşil şehircilik projelerinin yürütülmesi anlamında ilerleyişin çok daha hızla gerçekleşeceği aşikardır. Zira yapı ve altyapıdan enerji ve iklim değişikliği yönetimine, sürdürülebilir atık yönetiminden su yönetimine ve sürdürülebilir ulaşımdan eğitim ve araştırmaya kadar tüm kategoriler daha geniş çerçevede şehirler için hızla hayata geçirilebilir projelerle gerçekleştirilebilecektir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler acil iklim eylem planları ve acil çözüm önerileri konusunda üzerimize düşen görevleri en mükemmel şekilde yapmak zorunda olduğumuz bilinciyle hareket etmekteyiz” şeklinde konuştu.Atatürk Üniversitesinin; 2020 yılında dünya geneli sıralaması %75’lik dilimden teslim alınarak, 2021 yılında %46’lık, 2022 yılında %30’luk, 2023 yılında %21’lik dilime yükseldiğini belirten Prof. Dr. Ceylan: "2024 GreenMetrik Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında; geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi 2024 yılında da ilerlemesini sürdürmüştür. Yıllık bazda sıralamaya katılımı kabul edilen üniversite sayısında (1183’den 1477’ye) artış olmasına rağmen; dünya geneli üniversiteler arasındaki yerini %5’lik bir artışla 246. sıraya taşımıştır. 6 farklı kategoride almış olduğu puanlamalarla dünya geneli üniversiteler sıralamasında ilk %16’lık dilime , Türkiye’den katılım sağlayan 120 üniversite arasında ise 19.sıraya yükselerek ilk %15 ‘lik dilime girmiştir. Sıralamada yukarı doğru tırmandıkça yarışın daha da zorlaştığı bu süreçte, ilk 100 üniversite arasına girmek kaçınılmaz ve Atatürk Üniversitemize yakışır bir hedefimizdir" diye konuştu.GreenMetric Nedir?2010 yılında kurulmuş olan ve yıllık bazda dünya genelinde katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performasını derecelendirilerek sıralamasını yapan GREENMETRİC; Yeşil Üniversite Endeksi Platformu; dünyanın saygın üniversitelerinin katılım sağladığı ve bir yandan uluslararasılaşmayı teşvik ederken diğer taraftan sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda global farkındalık oluşturan bir platformdur.