Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan turnuvada, üniversite takımları kıyasıya mücadele etti.Müsabakalar sonunda Erkekler kategorisinde Atatürk Üniversitesi şampiyonluğu elde ederken, Gümüşhane Üniversitesi ikinci, Bingöl Üniversitesi ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Atatürk Üniversitesi Kadın Takımı başarılı performansıyla ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.Ödül törenine Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Yasin Sepil ve çok sayıda sporsever katıldı. Tören sırasında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.Atatürk Üniversitesi, hem erkek hem kadın takımlarının gösterdiği üstün performansla ev sahibi olmanın ötesinde önemli bir sportif başarıya da imza atmış oldu.