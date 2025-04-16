Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyeleri, Zengezur Koridorunun Türkiye, Azerbaycan, bölge ve dünya gelişmeleri açısından tüm yönleriyle etkilerini ve etkileşimlerini kapsayan bir kitap yazdılar.Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen’in editörlüğünü yaptığı kitap, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlandı."Zengezur Koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan Ekonomik, Dış Ticaret ve Lojistik Bağlantıları" başlığıyla hazırlanan kitap, İki Kısım’dan ve 23 bölümden oluşuyor. Çalışmanın birinci kısmındaki 10 bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, ikinci kısımdaki 13 bölüm ise Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlandı.Kitabın editörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen kitap hakkında yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti; "Küreselleşen dünyada ekonomik, ticari ve lojistik bağlantılar, ülkeler arasındaki ilişkilerin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda, tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olan Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Nahcivan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da derinleşmesine olanak tanıyan kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla hazırlanan kitap, Zengezur Koridoru’nun tarihsel, ekonomik ve lojistik boyutlarını detaylı bir şekilde ele alarak, bölgenin ekonomik potansiyelini ve bu potansiyelin Türkiye-Azerbaycan-Nahcivan üçgenindeki dış ticaret ve lojistik ağlarına katkısını analiz etmektedir. Birbirini tamamlayan bölümler, bu bağlantının yalnızca ekonomik bir köprü değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir bağ olduğunu da gözler önüne sermektedir. Ortaya çıkan bu eser, bilim insanlarına, politika yapıcılara, yöneticilere, uluslararası ilişkilere ve konuya ilgi duyan tüm okuyuculara doyurucu bilgi sunacak özelliktedir. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan çalışma, hem akademik dünyaya hem de politika yapıcılara yol gösterici nitelikte bir rehber olacaktır. Zengezur Koridoru’nun uluslararası işbirliği ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir model olarak daha derinlemesine anlaşılmasına vesile olacağı kanaatindeyim. Eserin ortaya çıkışında emeği geçen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerine ve Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim üyelerine teşekkür ediyorum."Kitabın fikrini gündeme getiren ve yazım desteği veren Prof. Dr. Kerem Karabulut ise kitap hakkında şu değerlendirmeleri yaptı; "Zengezur Koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan Ekonomik, Dış Ticaret ve Lojistik Bağlantıları" adlı bu kitabın yazılma fikri, 2024 yılının ilk aylarında Atatürk Üniversitesi ile Nahcivan Devlet Üniversitesi’nin işbirliği çerçevesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne misafir öğretim üyesi olarak gelen Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Cavadxan Yusif oğlu Qasimov ile görüşmelerde ortaya çıkmıştır.Bir yıl gibi kısa sürede iki ülkenin akademisyenleri tarafından çok güncel bir konu olan Zengezur Koridoru’nun kitaplaştırılıp bilim dünyasına kazandırılmasının çok yönlü faydaları olacaktır. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür;"İki devlet, bir millet" anlayışına uygun şekilde bilimsel işbirliğini artıracaktır. Bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edecektir.Zengezur Koridorunun geleceğe yönelik ne tür etkilerinin ortaya çıkabileceği, bu konudaki beklentilerin neler olduğu, sorunlar ve çözümler önerileri konusunda temel bir kaynak olacaktır.Zengezur Koridorunun bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesiyle hem tanıtım sağlanmış olacak hem de Koridorun sosyo-ekonomik etkileri konusunda ilgililere bilgi sunacaktır.Kitaptaki hem Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışmalarında hem de Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyelerinin çalışmalarında ulaşılan genel sonuç; Zengezur Koridoru’nun açılmasının Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve tüm bölge ve dünya ülkeleri açısından iktisadi ve siyasi yarar sağlayacağı yönündedir. Bu nedenle, yararlı bir konunun bilimsel kitap olarak çalışılması konu hakkındaki bilinçlenmeyi ve farkındalığı yükseltecektir.Kitap, bilimsel içeriğinin dışında sosyal ve kültürel olarak İki üniversitenin ortak çalışması olduğu için mevcut kardeşlik ve dayanışma ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişmesine katkı yapacaktır.Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en büyük Üniversitelerinden ve Doğu Anadolu Bölgesinin ise en büyük üniversitesi olması nedeniyle kara sınır komşumuz Nahcivan’da bulunan Devlet Üniversitesiyle bu tür işbirliklerinin daha da artırılmasının çok yönlü faydalarının olacağı kanaatindeyim."