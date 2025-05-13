Güney Kore’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Daegu Haany Üniversitesi Kore Tıbbı Fakültesinden Prof. Jichung Song, Prof. Bong Hyo Lee ve Dr. Song Youngil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelen heyet, üniversiteler arası akademik iş birliklerine dair önemli temaslarda bulundu.Misafir akademisyenlere, ziyaret boyunca Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yasemin Çayır ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdelaty Mostafa Abdelaty Hassibelnaby eşlik etti. Ziyaretin akademik boyutunda ise, konuk akademisyenler Tıp Fakültesi öğrencilerine "Akupunktur" konulu özel bir ders vererek bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.Üniversite Hastanesi ve Tıp Fakültesinde çeşitli incelemelerde bulunan heyet, Rektör Yardımcılarıyla birlikte Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki alt yapısı ve akademik birikimi hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaretin en dikkat çekici kısmı ise iki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolleri oldu. İmzalanan anlaşmalar kapsamında; ortak doktora programları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak bilimsel araştırma projeleri hayata geçirilecek.Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu İş Birliği, Özellikle Tamamlayıcı Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Oldukça Değerli"Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uluslararasılaşmanın çağdaş üniversite anlayışının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak sadece ulusal değil, uluslararası alanda da bilimsel etkileşimimizi artırmak adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Daegu Haany Üniversitesi ile başlattığımız bu iş birliği, özellikle tamamlayıcı tıp ve sağlık bilimleri alanında oldukça değerli. Hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerimizin bu tür etkileşimlerle daha nitelikli bir akademik çevrede gelişim göstermesi en büyük arzumuzdur. Bu anlaşmaların sadece bir başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz."Gerçekleştirilen görüşmede, taraflar akademik ve bilimsel iş birliklerinin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi yönünde ortak temennilerini dile getirirken, imzalanan protokollerle iki üniversite arasında sağlam ve verimli bir köprü kurulmuş oldu.