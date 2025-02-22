Atatürk Üniversitesi, akademik başarıları ödüllendirme geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 2024 Yılı Patent Ödül Töreni, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi. Törende, yıl içinde patent tescili alan ve patent başvurusu yapan akademisyenler ile proje ekipleri bir araya geldi.Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen süreç kapsamında Atatürk Üniversitesi, araştırmaların ticarileşmesi ve fikrin değere dönüşmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. 2024 yılında 19 patent fikri tescillenirken, 102 yeni patent başvurusu yapıldı. Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile akademisyenler ve aileleri katıldı.Rektör Hacımüftüoğlu: "Patentler, Bilimsel Rekabetin En Önemli Unsurlarından Biridir"Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fikri ve sınai mülkiyet haklarının bilimsel rekabetteki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Malumunuz olduğu üzere fikri ve sınai mülkiyet hakları, geliştirilen ürünlerin 3. kişiler tarafından izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını ve ticaretinin yapılmasını önlemek adına alınan hak sahiplikleridir. Ancak meseleye sadece hukuki bir çerçeveden bakmamak gerekir. Bugün dünyanın en büyük ekonomileri, bilimsel alandaki rekabetlerini büyük ölçüde patentler üzerinden yürütmektedir. Özellikle standarda esas patentler, ülkelerin teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü belirleyen en önemli parametrelerden biri haline gelmiştir.Üniversite Olarak, ’Yerli ve Milli Teknoloji’ Hamlemizi Destekleyen Adımlar Atmaya Devam EdiyoruzBu noktada zaman faktörünün kritik bir önem taşıdığını unutmamalıyız. Bir patentin tescillenmesi belirli bir süreç gerektirir. Bu yüzden bizler, bugün yaptığımız başvurularla yalnızca bugüne değil, ülkemizin geleceğine de hizmet ediyoruz. 2023 yılına ait küresel verilere göre, dünya çapında yapılan patent başvurularının sayısı 3,5 milyonu aşmış durumda. Çin, ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi ülkeler bu alanda başı çekerken, ülkemiz de her geçen yıl önemli bir ilerleme kaydediyor" dedi.Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen patent çalışmalarının, üniversitenin bu alandaki öncü rolünü ve bilim insanlarının üretkenliğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversite olarak, ’Yerli ve Milli Teknoloji’ hamlemizi destekleyen adımlar atmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bilim ve teknoloji alanındaki gerçek başarıya ulaşabilmesi için, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda daha çok çalışmalı ve daha fazla üretmeliyiz. Bu bilinçle yolumuza devam ederken, katılımları dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkan Durak: "Üniversiteler, Bilimsel Buluşların Ticarileşmesinde Kritik Rol Oynuyor"Törenin bir diğer konuşmacısı olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, akademik dünyanın sınai mülkiyet haklarıyla daha etkin bir ilişki kurmasının gerekliliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Patentler, yalnızca bireysel başarıların bir göstergesi değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik kalkınması için kritik bir araçtır. Bugün dünya çapında büyük ölçekli şirketler ve devletler, sınai mülkiyet haklarını stratejik bir rekabet unsuru olarak kullanmaktadır. Üniversiteler de bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. Akademik dünyada üretilen bilgiyi sadece bilimsel makalelerde yayınlamak yeterli değildir. Asıl önemli olan, bu bilgilerin ticarileşmesi ve toplumun hizmetine sunulmasıdır. Bu noktada, patent başvurularının teşvik edilmesi ve bilim insanlarının sınai mülkiyet süreçlerine daha fazla entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır.""Atatürk Üniversitesi Patent Sürecinde Önemli Bir Konuma Geldi"İlk milli ilacı üreten, ulusal ve uluslararası birçok patente sahip olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu öncülüğünde Atatürk Üniversitesinin, bu bilinçle hareket ederek son zamanlarda patent başvurularını artırdığını ve Türkiye genelinde önemli bir konuma geldiğini belirten Başkan Durak: "Erzurum gibi büyük sanayi bölgelerinin dışında kalan bir şehirde, akademik inovasyonun böylesine ön plana çıkması, üniversitenin vizyonunu ve başarısını göstermektedir. Bugün burada bulunan akademisyenlerin, gelecekte Türkiye’nin teknoloji üretimine katkı sunacak projelere imza atacağına inanıyorum yürekten inanıyorum. Bu vesileyle düzenlenen etkinliğin bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyor, ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.Patent Sahiplerine Teşekkür Belgeleri Takdim EdildiKonuşmaların ardından 2024 yılında patent tescili alan bilim insanları ile patent başvurusunda bulunan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Katılımcılar, ödüllerin akademik motivasyonu artıracağı konusunda hemfikir olurken, Atatürk Üniversitesinin fikri mülkiyet alanındaki liderliğini sürdüreceğini vurguladılar.Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.