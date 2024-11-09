10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında “Atatürk Mirası: Cumhuriyetin Işığında Modern Türkiye’nin İnşası" adlı sergi düzenlendi.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tarih Bölümü Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından düzenlenen serginin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.