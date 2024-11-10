Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin görev uçuşu sırasında kamerasına yansıyan Akdamar Adası’nın essiz manzarasını sosyal medya hesabında paylaştı.Jandarma Genel Komutanlığı bir hafta içerisinde Van Gölü ile Akdamar Adası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük beğeni topladı. Son paylaşımında Atak helikopterinin görev uçuşu sırasında kamerasına yansıyan Akdamar Adası’nın essiz manzarasını paylaştı. Yapılan paylaşım sonrası 80 binin üzerinde görüntülenme, bin 400’ün üzerinde beğenme, 164 paylaşım ve 165 yorum yapıldı. Yapılan paylaşımda ise takipçilerine, "ATAK helikopterimizin üzerinden geçtiği tarihi adamızın ismi nedir, bu adamız hangi ilimizdedir?" A- Üç Adalar/Antalya, B- Akdamar Adası/Van ve C- Akburun Adası/Konya soruldu. 165 yorumun yaklaşık yüzde 99’u Akdamar Adası cevabı verildi.