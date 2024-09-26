Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları bünyesinde yer alan ve üniversite personelinin 12-45 aylık çocuklarına yönelik hizmet veren Ata Kreş, eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı.Kayıtların halen devam ettiği kreşte, her çocuk kendi yaş grubundaki akranlarıyla birlikte, profesyonel ve uzman öğretmenler eşliğinde eğitici ve eğlenceli aktivitelerle sürecine devam ediyor. Çocukların, büyüme ve gelişme dönemlerinin en hassas evresinde tüm gelişim alanlarındaki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için titizlikle çalışan Ata Kreş eğitmenleri, aynı zamanda çocukların dengeli ve sağlıklı beslenme programlarıyla desteklenmesi ve yakından takip etmenin yanı sıra, modern ve güvenli fiziksel aktivite alanları ile gelişimlerine katkı sağlıyor.Her çocuk için sevgi ve ilgi dolu birebir oryantasyon süreci uygulanarak, güven ve huzur içerisinde eğitimlerine adapte olmalarına yardımcı olduklarını aktaran Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle; Ata Kreş’in, sadece eğitim alanında değil, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinde de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.“Ailelerinin Gönül Rahatlığıyla Çocuklarını Emanet Edebileceği Bir Düzen Oluşturduk”Kreşin açılışıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz personelinin çocuklarının, sağlıklı ve güvenli bir ortamda kaliteli eğitim alması bizim için büyük bir önem taşıyor. Ata Kreş, çocuklarımızın hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde donatıldı. Onların bu özel dönemlerinde, ailelerinin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği bir kurum oluşturduk. Eğitim süreci, çocuklarımızın gelecekteki başarılarının temellerinin atılacağı önemli bir basamaktır. Bu bilinçle hareket ederek, kreşimizin çocuklarımıza en iyi imkânları sunacağına inanıyorum" dedi.Hafta içi, 8.15 ile 17.15 saatleri arasında açık olan Ata Kreş, yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlarıyla çocukların gelişimini desteklemeye devam edecek.