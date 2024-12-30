UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Aslantepe Höyüğü’nün korunması ve tanıtılması amacıyla Battalgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, önümüzdeki 5 yılı kapsayacak yönetim planı ele alındı.Battalgazi Belediyesi’nin girişimiyle 2021 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Aslantepe Höyüğü için Yönetim Planı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Aslantepe Alan Başkanı Uğur Işık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, Aslantepe Kazı Başkanlığı, üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şekilde güncellenmesi planlanan yönetim planı detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, höyüğün korunması, daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik önerilerde bulundu. Ayrıca, kültürel mirasın sürdürülebilirliği için uygulanabilir stratejiler üzerinde görüş birliğine varıldı.Geçmişi M.Ö. 4 bin yıla kadar uzanan Aslantepe Höyüğü, dünyanın ilk şehir devletlerinden birinin izlerini taşıyor. Bu tarihi değer, Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde koruma altına alınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tanıtılması için çalışmalara hız veriliyor.Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Aslantepe’nin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak projelere ağırlık verileceği vurgulandı. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki bu eşsiz değer için, hem yerel hem de küresel düzeyde farkındalık oluşturmayı hedefleyen adımlar atılmaya devam edilecek.