Erzurum’un Aşkale ilçesinde yapılan tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı.Fabrikanın açılış törenine İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, işletme sahibi, Mehmet Kaleli, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta dua edilmesinin ardından kurdele kesimi yapıldı. Törene katılan davetliler işyerini gezerek çalışmalar hakkında işletme sahibi tarafından bilgilendirildi.Daha çok kadınlara yönelik istihdama katkı sağlayan tekstil fabrikasında ilk etapta 100 kişi çalışmaya başladı.