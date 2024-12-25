Erzurum Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi ve Palandöken Gençlik Merkezi Üyesi Zeynep Gürbulak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Öykü Yarışması’nda dereceye girdi. ‘Asımın Nesli’ Öyküsü ile derece yapan genç öğrenciyi Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ödüllendirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Öykü Yarışmasında Erzurum Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi ve Palandöken Gençlik Merkezi Üyesi Zeynep Gürbulak, ‘Asımın Nesli’ Öyküsü ile dereceye girdi. 12 Aralık 2024 tarihinde Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen ödül töreninde ödülüne kavuşan Gürbulak, başarısını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı. Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütük ile Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Buse Çullu ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret eden Zeynep Gürbulak, ‘Asımın Nesli’ adlı öyküsü ile dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Hilalkent’ten Yıldızkent’e belediye otobüsü ile yolculukİkamet ettiği Hilalkent’ten, eğitim gördüğü Yıldızkent Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi’ne her gün Büyükşehir Belediye Otobüsleri ile gittiğine işaret eden Zeynep Gürbulak, “Otobüste yer olduğunda Hilalkent’ten Yıldızkent’e kitap okuyarak okuluma gidiyorum. Eğer yolcu sıkışıklığı olursa bu kez kitap okuyamıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öykü yarışmasında dereceye girdiğim için şehrim ve Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi adına çok mutluyum” dedi.Çakmur “Sarıkamış Beyaz Hüzün” kitabı hediye ettiLise öğrencisi Zeynep Gürbulak’ı öykü yarışmasında elde ettiği dereceden ötürü tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Zeynep kızımızı başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi. Çakmur, Tüm Türkiye’nin Allahuekber ve Sarıkamış şehitlerini anmaya hazırlandığı bu günlerde Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Gürbulak’a Sarıkamış Beyaz Hüzün adlı kitap hediye etti. Bu arada Zeynep Gürbulak’ın öykü yarışmasındaki başarısı Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit ile okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri sevince boğdu.