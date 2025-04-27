Ardahan’da Aşık Sabit Müdami anma programı düzenlendi.Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde düzenlenen programda Aşık Sabit Müdami’nin. hayatı ve yazdığı eserler anlatıldı.Programa davetli olarak katılan Aşık Sabit Müdami’nin oğlu Halil İbrahim Ataman ve diğer konuşmacılar ile aşıklar tarafından Aşık Sabit Müdami’ye ait eserler anlatıldı ve saz eşiğinde seslendirildi.Programa katılan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başta Aşık Sabit Müdami aşığımız olmak üzere hayatını kaybeden tüm aşıklarımıza Allahtan rahmet diliyorum dedi.