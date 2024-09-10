Elazığ Fethi Sekin Hastanesi’nde asansörle kapı arasına sıkışan güvercini kurtaran görevli, ardından avcunda su verdi.Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde bir güvercin asansör ile kapısı arasına sıkıştı. Güvercinin sıkıştığını gören bir hastane personeli, kuşu kurtardı. Ardından kuşu lavaboya götüren personel avcuna su doldurdu. Personelin avcundan kana kana su içen güvercin kendine geldi. Personel daha sonra sağlık durumu iyi olan kuşu doğaya geri saldı. O anlar görenlerin içini ısıttı.