Arpaçay’da havaların ısınmasıyla birlikte yol yapım çalışmaları başladı.Kars’ın Arpaçay ilçesinde başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde gören Belediye Başkanı Zeki Elma, yetkililerden bilgi aldı. İşçilerle birlikte kilit parke taş döşedi. Çalışanlara kolaylıklar diledi.Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçede altyapıdan üstyapıya kadar her alanda ihtiyaç duyulan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.Başkan Elma, "Arpaçay’ımızın her köşesinde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yol yapımı çalışmalarımıza da Bismillahirrahmânirrahim diyerek başladık" dedi.İlk taşı yerleştirerek çalışmaları başlatan Başkan Elma, sahadaki personele kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmaların Arpaçay’a hayırlı olması temennisinde bulunan Elma, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hızla hayata geçireceklerini vurguladı.