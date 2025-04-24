Arpaçay’da, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasında Başkan Zeki Elma, vatandaşlarla bir araya geldi.Kars’ın Arpaçay ilçesinde Aliekber Koçali Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda Belediye Belediye Başkanı Zeki Elma vatandaşları dinledi.Elma, "Her zaman olduğu gibi siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip, taleplerinizi, önerilerinizi ve fikirlerinizi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte Arpaçay’a ne yapabiliriz, onu konuşacağız" dedi.Yapılan toplantıda vatandaşlara Başkan Zeki Elma’ya başta yol, kaldırım, park, bahçe olmak üzere bir çok konuda soru yöneltti. Başkan Zeki Elma ise vatandaşların sorularını açık yüreklilikle cevapladı.Arpaçay’a yapılan çalışmaları anlatan Elma, gelen sorular üzerine gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında da bilgi verdi. Sohbet ortamında geçen toplantı sonrası çaylar içildi.Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca bu tür toplantıların zaman zaman düzenleneceği bildirildi.