Kars’ta aralarında husumet bulunan 2 aile Kaymakam Muhammed Burak Akköz’ün girişimleriyle barıştı.Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’de Biçer ile Gölgeleyen aileleri arasındaki geçen sene yaşanan husumet, Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma’nın girişimleri ile aile büyüklerinin bir araya gelmesiyle barış ile sonuçlandı.Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren’in katılımı ile Koçköyü muhtarı ve aileler köy evinde bir araya geldi.Kaymakam Akköz, öncelikle bu barış ortamının sağlanmasından dolayı herkese çok teşekkür etti. Akköz, 2 ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ailelere teşekkür etti.Yapılan konuşmaların ardından aile fertleri el sıkışarak husumete son verdiler. Taraflar daha sonra çay içerek sohbet ettiler.