Arpaçay’da hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.Jandarma, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl, 10 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişiyi Arpaçay’da yakaladı.Gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.