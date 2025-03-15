Arpaçay Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.Kaymakam Akköz, Cumhuriyet Savcısı Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Gülveren ile birlikte Doğruyol Jandarma Karakolu’nu ziyaret ederek, jandarma personeliyle birlikte iftar yaptı.Programda konuşan Kaymakam Akköz, güvenlik güçlerinin fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.Program kapsamında jandarma personeliyle sohbet eden Kaymakam Akköz, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar ve muvaffakiyetler dileyerek, özverili görevlerinden dolayı teşekkür etti. Yenilen iftar yemeğinin ardından yapılan dualarla program sona erdi.