Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2020’de başlatılan “Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma” projesi kapsamında çalışan ekipler, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeki tarihi yerleri gezdiler.Malazgirt Kazı Projesi Başkanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Exeter Üniversitesi İslam Arkeolojisi Profesörü Timothy Insoll, Proje Koordinatörü Arkeolog Dr. A. Oğuzhan Karaçetin’in öncülüğünde Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeki Selçuklu mezarlığını gezen kazı ekibine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da eşlik etti. Ziyaret sırasında, çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Mollakent’in en eski İslam köylerinden biri olduğunu söyledi. Çevik, "5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Malazgirt Savaş alanının tespiti ile ilgili yürütülen projenin bilimsel danışmanıyım. Şu an Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeyiz. Bu yörenin en eski köylerinden birisi, en eski İslam köylerindendir. İslam yerleşimlerinden birisi ve bu eskiliğini de bu içinde bulunduğumuz mezarlıkta yer alan kitabeliği, motifliği ve nitelikli taşlarıyla gösteriyor. Bu alanda bir misafirimiz var. İngiltere’den Exeter Üniversitesi İslam Arkeolojisi Profesörü Timothy Insoll’e beraber 2-3 gündür Malazgirt’teydik. Malazgirt’ten buraya geldik. Şimdi buradan Mollakent, Ahlat ve Erciş’teki Çelebibağ’daki Akkoyunlu, Karakoyunlu mezarlıkları olmak üzere bölgedeki en eski tarihi mezarlıkları bir sürvey, bir yüzey araştırması şeklinde geziyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Tespitlerde bulunuyoruz. Mollakent’te bu anlamda bu yörenin en değerli köylerinden birisidir. Bir sürvey, bir yüzey araştırması gezisi münasebetiyle buradayız” dedi.Bulanık Kaymakamı Koşansu da, Mollakent köyündeki eserlerin korunması ve tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.