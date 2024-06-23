Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi kapsamında üreticilere 2 ve 5 kiloluk bal teneke kutuları yaptırılarak teslim edildi.Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Genel Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve SERKA tarafından 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi" ile kentte arı ürünleri çeşitlendirilerek üretimi hedefleniyor. Bu çerçevede; coğrafi işaretli Ardahan Balının 850 gr lık kavanozların yanında kendine özgü tasarımı ile ülkenin her yerinde her köşesinde ayırt edilebilecek 2 ve 5 kg’lık tenekeler yaptırıldı.Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, ’’Teneke dolumlar üreticilere özellikle nakliye ve kargo gönderimlerinde kolaylık ve sağlamlık sunacaktır. Ardahan Coğrafi işaretli bal üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi.