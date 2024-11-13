Erzurum’da arıcılık faaliyetlerini güçlendirmek ana arı üretimini yaygınlaştırmak amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlü tarafından finanse edilen proje kapsamında Oltu İlçesinde ‘Ana Arı Üretim Sertifikası’ ile damızlık ana arı üterim malzemesi dağıtımı yapıldı.Oltu ilçesinde yapılan programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Tarım Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, davetliler ve üreticiler katıldı.