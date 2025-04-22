Öğrenciler, "Serhat Ardahan Gençliği Ulusal Egemenlik Yolunda" Projesi kapsamında Ankara gezisine çıktılar.Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli Ankara Serhat Ardahan Derneği organizesi "Serhat Ardahan Gençliği Ulusal Egemenlik Yolunda" projesi kapsamında Ankara gezisine çıktılar.Ankara Serhat Ardahan Dernek Başkanı Berkant Ezer gezi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığımızın Sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerimizi "Serhat Ardahan Gençliği Ulusal Egemenlik Yolunda" projesi kapsamında Ankaraya götürüyoruz. 2 günlük programda öğrencilerimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programına katılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anıtkabiri ziyaret edip tekrar Ardahan döneceğiz. Bu projede destek olan herkese teşekkür ediyorum’’dedi.