Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu’nda kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", son günlerde yoğun ilgi görüyor.İlçenin Yıldırımtepe köyü yakınında bulunan, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu’na hakim tepedeki kayalıkların üzerinde yer alan konumuyla dikkati çekiyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla göz dolduran ve son günlerde yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kale, şu sıralar çevresindeki doğanın sararmaya başlayıp sonbahar renklerine bürünmeye başlamasıyla ayrı bir güzellik sunuyor.Kaleye Gürcistan’dan gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarında doğal bir güzelliğe bürünen bölgeye gelerek hem doğa gezintisi yapıyor hem de tarihi kalenin güzelliğini fotoğraflıyor.İstanbul’da gelen Okan Ergiz, "Burası gerçekten muhteşem ve herkesin burayı görmesi lazım" dedi. Ergiz, "Şeytan Kalesi’ne geldik. Buralara çok fazla ilgi var. Gerçekten muhteşem bir yer ve hiç böyle beklemiyordum. Ülkemizde böyle güzellikler varmış ve ben de ilk defa görüyorum. Muhteşem ve herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.Düğün dış çekimini tarihi yerlerde yapan Emrah Kanpolat, "Bu mutlu günümüzde fotoğraf çekimini gerçekleştirmek için kendi ilimizde Ardahan’da tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları tercih ettik. İlk güzergâhımız tabiattı. Daha sonra mimari anlamda bölgemizin üslubunu en iyi şekilde yansıtan Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan taş konaklarda çekimlerimizi yaptık. Son olarak da doğal güzelliğe sahip Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu’nu tercih ettik. Fotoğraf çekimi ve gezi için bizim insanlarımız il dışına ve yurt dışına da gidiyorlar ama insanlara her yönüyle hitap eden bir bölge görmedim. Bizim tercihimiz de bu yönde oldu’’ dedi.