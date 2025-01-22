Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı.Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 21,3 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi.Otomobili çalışmayan Muhammet Avşar, akü kullanarak çalıştırmaya çalıştı. Avşar, ’’Dondurucu soğukların etkisiyle aracımız çalışmıyor. Ne yapsak boş, en iyisi sobanın başından ayrılmamak’’ dedi.Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21,3 olarak ölçülürken, Göle’de 26,3, -16,1, Göle Damal -17, Hanak -19, Posof -9, Çıldır -17,9 oldu.