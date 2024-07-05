Ardahan merkezli 2 ilde ihaleye fesat karıştıranlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yayla ve meraların satışı sürecinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen aralarında 4’ü muhtar 32 şüpheli gözaltına alındı.Ardahan’ın yayla ve meralarını satanlara, ihaleye fesat karıştıranlara, rüşvet ve yolsuzlukla devleti zarara uğratanlara jandarma dedektifleri JASAT geçit vermedi. Aralarında 4 muhtarın da bulunduğu ve “ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.Ardahan ve Iğdır’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda aralarında 4’ü muhtar 32 kişi gözaltına alındı. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.