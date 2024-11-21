Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.Ekipler, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü” kapsamında okul çevrelerinde denetim yaptı.Okul çevresindeki iş yerlerini kontrol eden ekipler, durdurulan araçlarda arama yaptı. Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.