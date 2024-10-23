Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında ilçe kaymakamları, il, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili kamu ve özel kurum yetkililerinin katılımıyla kış tedbirleri toplantısı yapıldı.Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Çiçek, kış mevsiminin herhangi bir aksaklığa-olumsuzluğa meydan verilmemesinin temel gayelerinin olduğunu vurguladı. Vali Çiçek, gerek emniyet gerek karayolları gerekse il özel idare ekiplerinin 7/24 esasına göre hizmet vereceğine belirterek, ’’İlimizde kış şartları sebebiyle trafikte ve sosyal yaşam akışında zaman zaman olumsuzluklar yaşanmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun kış şartları bize önemli bir tecrübe oldu. Bu yıl tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli planlamaları zamanında yapacağız. Alınacak tedbirler ve sürücülerin bilinçlendirilmesiyle olası olumsuzlukları en aza indirmemiz mümkündür. Bu noktada tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışması ve alınacak kararlara uyulması önem arz etmektedir’’ dedi.Toplantıda, Karayolları Kars Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kurumların görev ve sorumlulukları, tedbirlerin detayı, kentte trafik güvenliği açısından riskli yollar ve bölgelere ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumdan sonra katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda çeşitli kararlar alındı.Vali Çiçek, yüksek rakımlı geçitlerde yaşanabilecek muhtemel ulaşım sorunlarına karşı Tır parkı alanlarının oluşturulması, alınan diğer kararlara göre şehir içi ve şehirlerarası yollarda buzlanmanın önlenmesi ve karla mücadele için gerekli hazırlıkların yapılması, trafik işaret ve levhaları gözden geçirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi için ilgili İlçe Kaymakamları ve kurumlara talimatlar verdi.