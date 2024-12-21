Ardahan Belediyesi ekipleri, kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası adeta kırmızı alarm verdi. Ekipler ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yoğun bir kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadele ekiplerine destek vererek, çalışmaların bir an önce tamamlanması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Demir, ekiplere kolaylıklar dileyerek, “Bu tür doğal afetlerde tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kar yağışının oluşturduğu zorlukları en kısa sürede aşarak, yolları güvenli hale getireceğiz. Ardahan halkının huzur ve güven içinde yol alabilmesi için gereken tüm önlemleri alıyoruz” dedi.Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Şehir genelindeki ana arterler ve kaldırımlar, kar ve buzdan temizlenerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Belediye, aynı zamanda olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilmek için kış sezonu boyunca bu tür çalışmalarını sürdürecek. Gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla vatandaşlar ve sürücülerin kentinhiçbir noktasında herhangi bir sorun yaşamaması hedefleniyor.