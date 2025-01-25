JASAT ve Asayiş Timleri, 2024 yılında Ardahan’da suçla mücadelede büyük bir başarı gösterdi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ve Asayiş ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekti.Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik 2024 yılından itibaren “Kapı Kapı Jandarma” projesini uygulamaya koyarak vatandaşları bilgilendirdi.Ardahan Valiliğinin “09.10.2024 tarihli, 2024/2 sayılı ve 100 küçükbaş hayvan ve 10 büyükbaş hayvanın barındığı işletmelere güvenlik kamerası takılması konulu” genel emrine istinaden bölgede bin 954 işletmeye güvenlik kamera takılması sağlandı.Yürütülen “Kapı Kapı Jandarma” projesi ile kamera takılması çalışmaları ve vatandaşların mal varlığına göz dikmiş emek hırsızı şüpheli şahısların yakından takibiyle Jandarma sorumluluk bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 82 oranında düşüş sağlandı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, 6 adet hayvan hırsızlığı olayı aydınlatılarak 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. 7 adet hayvan hırsızlığı olayı ise teşebbüs aşamasında engellenerek 27 adet büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, 89 adet kayıp hayvan müracaatına müdahale edilerek 490 adet hayvanın bulunup sahibine teslim edilmesi sağlandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “JASAT ve Jandarma Asayiş Timlerinin motivasyon kaynağı, her türlü yardım talebine ve ihbara çözüm bularak vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmak, huzur ve güvenliği sağlamak temel motivasyon kaynağımızdır. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla suç ve suçlularla mücadele için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.